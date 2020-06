80 - latek jechał pod prąd autostradą, 69 - latek gnał jak młody bóg przez wieś. Seniorzy szaleją na drogach powiatu

69-latek stracił uprawnienia do jazdy smaochodem "tylko" na trzy miesiące, po tym, jak w terenie zabudowanym na DK 79 w miejscowości Dulowa (gm. Trzebinia) pędził swoim volvo 104 kilometrów na godzinę przy ograniczeniu do 50 km na godzinę.

Wielka klapa, zamiast wielkiego otwarcia. Co z Kasztelanią?

Jak informuje policja, kierowca stracił prawo jazdy . Skierowany też został wniosek do sądu o ukaranie go za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Cudem nie doszło do groźnego wypadku, tylko dlatego, że zszokowani kierowcy szerokim łukiem omijali renault prowadzony przez seniora. Takie manewry na autostradzie mogły skończyć się tragicznie nie tylko dla niego.

Seniorowi grozi teraz grzywna oraz sądowy zakaz prowadzenia pojazdów do trzech lat.

Mężyczna został też skierowany na badania lekarskie. Jeśli lekarz stwierdzi przeciwwskazania do kierowania pojazdami, to uprawnienia do ich prowadzenia mogą mu zostać cofnięte bez względu na postanowienie sądu.

Apelujemy do kierujących z rozsądek i przestrzeganie przepisów drogowych

przypomina chrzanowska policja.