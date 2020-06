Agitacja wyborcza na Rynku. Promowali Rafała Trzaskowskiego

Małopolska. Coraz więcej ozdrowieńców oddaje osocze

W Małopolsce wciąż przybywa zakażonych koronawirusem, ale rośnie też liczba pacjentów, którzy już go pokonali. Jest ich już ponad 1000, a każda z nich to potencjalny dawca osocza, które może uratować życie innym chorym na COVID-19. Do tej pory w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i...