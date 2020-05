Alwernia. Dopłaty do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

Nieszczelna zapora na Chechle i nowe inwestycje nad zalewem

Zalew Chechło w Trzebini to nie tylko niezwykle popularne miejsce rekreacyjne, ale również ważny zbiornik retencyjny. W połowie kwietnia br. doszło tam do pęknięcia zapory przy jazie, co zagrażało jej przerwaniem i wyrządzeniem poważnych szkód.