Alwernia. Kierowca miał cofnięty licznik w samochodzie o 190 tys. km

Pierwszy samochód został zatrzymany w miejscowości Jankowice na drodze wojewódzkiej 781. 51-letni kierowca VW przekroczył prędkości o 21 km/h w terenie zabudowanym. Podczas sprawdzenia stanu drogomierza zamontowanego w pojeździe policjanci ustalili , że stan licznika VW podczas ostatnich badań technicznych wynosił 410,050 km, natomiast teraz licznik wskazywał 377,952 km. Pojazd został odholowany na parking strzeżony celem wykonania dalszych czynności.

Do drugiego ujawnienia cofniętego licznika, doszło na ul. Mickiewicza w Alwerni. Tym razem kierujący samochodem nissan zapomniał o włączeniu świateł mijania. Policjanci sprawdzając dokumenty samochodu ujawnili brak aktualnych badań technicznych, za co zatrzymali dowód rejestracyjny, a także cofnięty licznik o prawie 190 tys. km. W tym przypadku pojazd również został zabezpieczony na parkingu do dalszych czynności.

Podczas kontroli nissana podejrzenie policjantów wzbudziło zachowanie jednego z pasażerów siedzącego na tylnej kanapie tego samochodu. Mężczyzna ten na widok umundurowanego funkcjonariusza chwycił za klamkę z zamiarem opuszczenia pojazdu