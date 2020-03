Chrzanów. Spadła liczba osób przechodzących kwarantannę. Na razie stwierdzono jeden przypadek koronawirusa

Z 424 do 361 spadła w poniedziałek liczba mieszkańców powiatu chrzanowskiego przebywająca kwarantannie domowej i instytucjonalnej. Przypomnijmy, że do tej pory z naszym powiecie zdiagnozowano jedną osobę zarażoną koronawirusem. To młody mężczyzna.