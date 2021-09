Alwernia. Przedszkolaki bawiąc się na macie, będą się uczyć, jak chronić środowisko [ZDJĘCIA] Monika Pawłowska

Mięciutka, zwijana jak kocyk, a do tego kolorowa i pełna niespodzianek mata, właśnie trafiła do przedszkolaków w całej gminie Alwernia. Ta ekologiczna, a zarazem edukacyjna gra o Alwerni, od razu przypadła maluszkom do gustu.