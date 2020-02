"Balaton" w Trzebini będzie otwarty także poza sezonem kąpielowym. Będzie można z niego korzystać już od maja do końca września [ZDJĘCIA]

Ośrodek Rekreacyjny "Balaton" będzie otwarty także poza sezonem kąpielowym. Władze Trzebini podkreślają, że jest to wyjście naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, którzy chcieliby odpoczywać w tym urokliwym miejscu nie tylko w lecie.

Stąd decyzja o otwarciu "Balatonu" już od maja. Ośrodek będzie czynny do końca września.

- Rozmawiam z ludźmi. Cieszą się, że mają takie wspaniałe miejsce do spacerów i wypoczynku. Oczekują jednak otwarcia toalet, przebieralni, by wokół było czysto. Podjąłem więc decyzję o otwarciu nowo wybudowanego budynku socjalno-sanitarnego dla wszystkich już od maja aż do końca września – mówi burmistrz Jarosław Okoczuk,

Jak tłumaczy, nie wystarczy go jednak otworzyć. Trzeba zatrudnić kogoś, kto przez cały dzień będzie pilnował tam porządku, sprzątał, w razie potrzeby służył informacją i pomocą osobom, odwiedzającym ośrodek rekreacyjny. Po każdym słonecznym dniu nad Balatonem zostaje cała masa śmieci, za wywóz których trzeba zapłacić.