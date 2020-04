Bezpłatne maseczki trafią do mieszkańców gmin Chrzanów, Libiąż i Trzebinia

Szycie maseczek trwa od kilku tygodni

W Trzebini szyciem maseczek dla mieszkańców zajęli się m.in. pracownicy Trzebińskiego Centrum Kultury. Przygotowują je już od kilku tygodni. Do mieszkańców trafią także maseczki uszyte przez lokalnych przedsiębiorców i osoby prywatne.

- Każde gospodarstwo domowe otrzyma od nas jedną maseczkę ochronną wraz z ulotką, dotyczącą zasad korzystania z niej i zachowania innych środków ostrożności podczas pandemii koronawirusa - mówi Jarosław Okoczuk, burmistrz Trzebini.

Jak otrzymać bezpłatną maseczkę?

Pracownicy TCK oraz wolontariusze zajmą się dystrybucją maseczek. Dostarczone zostaną one bezpośrednio do domów i mieszkań. Należy jednak uzbroić się w cierpliwość, bo w ciągu tygodnia na pewno nie dotrą one do wszystkich.

- Będziemy je roznosić sukcesywnie w ramach naszych możliwości oraz dostępności maseczek, bo pozyskujemy je na bieżąco - mówi Adam Potocki, dyrektor TCK.