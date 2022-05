Bieg Tartara w Żarkach, czyli aktywny wypoczynek dla dzieci i młodzieży. Są jeszcze wolne miejsca. Nie zwlekaj, zapisz swoją pociechę!

Limit wynosi 150 dzieci, a o starcie decyduje kolejność zgłoszeń, więc warto wysłać od razu swoje zgłoszenie na adres: [email protected] W treści należy podać imię i nazwisko dziecka oraz rok urodzenia. Wpisowe to tylko 10 zł.

Dzieci będą miały do pokonania 600 m trasy w przeszkodami, także wodnymi i błotnymi. Będą mogły zatem poczuć się trochę jak wojskowi rekruci. Ale, co tam, ważna będzie dobra zabawa.

Rywalizacja odbędzie się w kilku kategoriach wiekowych; super bobasów (5-latkowie), turbo skrzatów (od 6 do 8 lat), speedy młodzianów (od 9 do 11 lat) i hiper juniorów (od 12 do 15 lat). Oczywiście chłopcy i dziewczęta będą startować osobno.

Na mecie każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal. Nie zabraknie także smakołyków. To właśnie z wpisowego zakupione zostaną nagrody.