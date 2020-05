Ceny warzyw i owoców. Czy faktycznie panuje drożyzna?

Na pewno teraz tańszy jest transport. Prawie wszędzie benzynę można już kupić za mniej niż 4 zł. Do tego nie ma obecnie podstaw, by straszyć suszą. Pada deszcz i będzie padać w najbliższych tygodniach. Oczywiście tzw. susza hydrologiczna nadal jest, bo gleba nie jest jeszcze nasączona wodą do głębi, ale na polach nic nie uschnie.

Możliwe jednak, że problem mają hodowcy. Na razie trudno im znaleźć ludzi do pracy. Nie oszukujmy się, do zbierania owoców i warzy nie trzeba mieć wielkich umiejętności, wystarczy być sprawnym i szybkim. Wielu z sezonowych pracowników to Ukraińcy, a ci co wyjechali z Polski w obawie przed koronawirusem, przez zamknięte granice nie mają na razie jak wrócić. Ci, których firmy mają teraz problemy finansowe na razie nie garną się do ciężkiej pracy na roli.