Chrzanów. 37-latek nie zostanie mistrzem zbrodni. Napadł z młotkiem seniorkę i zgubił dokumenty

Napastnik uderzy seniorkę, a następnie chciał jej wyrwać torebkę. Seniorka nie dając za wygraną zaczęła szarpać się z 37-latkiem. Udało jej się wypchnąć sprawcę na zewnątrz i szybko zamknąć drzwi. Podczas szarpaniny mężczyźnie wypadł portfel z dokumentami.

- Policjanci natychmiast udali się do jego miejsca zamieszkania, gdzie zatrzymali podejrzewanego - informuje mł. asp. Iwona Szelichiewicz, rzecznik prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Chrzanowie.

Mężczyzna został zatrzymany 3 stycznia nb. Po spędzonej nocy w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, 37 latek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Chrzanowie, gdzie usłyszał zarzut usiłowania dokonania rozboju z użyciem niebezpiecznego przedmiotu za co grozi do 12 lat pobawienia wolności.

Sąd Rejonowy w Chrzanowie przychylił się do wniosku prokuratury i 4 stycznia br. tymczasowo aresztował mężczyznę na trzy miesiące.