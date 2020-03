Chrzanów. Budowa Parku Handlowego Kasztelania na ostatniej prostej. Najemcy zaczynają się urządzać [ZDJĘCIA, WIDEO]

W PH Kasztelania znajdzie się sklep Media Expert, który oferuje artykuły AGD i RTV. Zajmie on powierzchnię 650 metrów kwadratowych. Kolejnym nowym najemcą jest Symk, sklep oferujący produkty dla dzieci w wieku 0-14 lat. Zlokalizowany zostanie on na powierzchni 450 metrów kwadratowych. Holenderska sieć dyskontów niespożywczych Action zajmie powierzchnię 900 metrów kwadratowych.

Sklep Jysk oferuje produkty do kompleksowego urządzenia mieszkań i domów. Zajmie on powierzchnię 1240 metrów kwadratowych. Martes Sport to cieszący się rosnącą popularnością sieć sklepów sportowych. Salon w Chrzanowie mieścić się będzie na powierzchni 910 mkw. Sieć sklepów Sinsay oferuje ubrania dla kobiet i dzieci. Jej salon zajmie 1290 mkw. Będą to pierwsze sklepy tych marek w powiecie chrzanowskim. Dobrze znana wszystkim jest natomiast drogeria Rossmann, która w Kasztelanii zajmie 415 mkw.