Chrzanów. Czas na ferie. Sprawdź jakie atrakcje przygotowano dla dzieci

Biblioteka, dom kultury i muzeum wspólnie połączyły siły w Chrzanowie, by zaprosić uczniów na kulturalne ferie. Program jest niezwykle bogaty i różnorodny. Jednym z głównych tematów będzie karnawał. Będzie można poznać różne historie z nim związane oraz podczas warsztatów wykonać imprezowe akcesoria. Dzieci wybiorą się też m.in. na wycieczkę do Gliwic, gdzie będą mogły zobaczyć jedną z największych w Polsce makiet kolejowych. Będzie to również okazja, by odwiedzić park trampolin.

W ferie wielkiej ilości śniegu nie ma raczej co się spodziewać. Okazją do zimowych aktywności będzie wyjście na lodowisko. Poślizgać się można w Chrzanowie, Olkusz, Chełmku, Oświęcimiu, Osieku i Inwałdzie.