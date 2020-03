Chrzanów. Duże zmiany kadrowe w komendzie. Doświadczeni policjanci odeszli na emeryturę

Zalecenia Muzeum Auschwitz w związku z koronawirusem

W Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau do tej pory nie zaobserwowano żadnych niepokojących sytuacji, ale placówka na bieżąco monitoruje tę kwestię. Ponadto wystąpiła z zaleceniami do organizatorów przyjazdów do Miejsca Pamięci. W ostatnich latach muzeum odwiedza rocznie ponad 2 m...