Chrzanów. Grupowych zwolnień nie ma. Rośnie liczba bezrobotnych z zagranicy

Żaden pracodawca do tej pory nie zgłosił do Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie chęci dokonania grupowych zwolnień. Ostatnia taka informacja związana była z likwidacją na początku roku supermarketu Piotr i Paweł w Chrzanowie i zwolnieniem 18 osób. Nie miało to jednak żadnego związku z pandemią koronawirusa.

W marcu br. nie odnotowano widocznego wzrostu liczby mieszkańców powiatu chrzanowskiego rejestrujących się w urzędzie pracy.

- Zauważyliśmy natomiast wzrost rejestracji osób powracających z zagranicy. Wcześniej nie było ich tak dużo - mówi Barbara Babijczuk, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie.

Barbara Babijczuk podkreśla, że wśród przedsiębiorców panuje niepewność dotycząca przyszłości, jednak na razie ze zwolnieniami wstrzymują się, czekają na rozwój sytuacji, wsparcie samorządów i tarczę antykryzysową. Pracodawcy nadal przesyłają nowe oferty pracy do "pośredniaka".

- Widoczny jest spadek zatrudnienia przez przedsiębiorców nowych pracowników z zagranicy. Zatrudnienie nowych osób jest obecnie problematyczne. Konieczne jest bowiem wykonanie badań lekarskich - dodaje Barbara Babijczuk, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie.