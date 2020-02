Chrzanów. Hala łukowa przykryła korty tenisowe [ZDJĘCIA]

Na uruchomienie obiektu trzeba jeszcze poczekać, bo przygotowania wymaga plac gry. Przebudowany zostanie także sąsiedni budynek, w którym poza zaplecza dla tenisistów ma znaleźć się kawiarnia i studio rehabilitacji.

Gmina wynajęła ten teren na 15 lat prywatnemu inwestorowi, za co otrzymywać będzie czynsz. Po tym okresie wróci on do gminy, a inwestor będzie mógł zdemontować halę..