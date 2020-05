Chrzanów. Kiedy zostaną otwarte żłobki i przedszkola? Zapadły decyzje

Wytyczne dla rodziców

- Rodzice nie mogą posłać dziecka do placówki, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji,

- Rodzic ma przypomnieć dziecku, aby unikało dotykania ust, nosa i oczu,

- Dziecko nie może też zabierać do przedszkola przedmiotów z domu

- Rodzice są zobligowani do poinformowania opiekunów lub dyrektora o stanie zdrowia dziecka,

- Kategorycznie zabronione jest przyprowadzanie do placówki dziecka, które ma jakiekolwiek objawy chorobowe