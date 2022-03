Chrzanów. Kolejne ogniska koronawirusa w szpitalu. Zamknięte już trzy oddziały

Czasowe zamknięcie Oddziału Kardiologicznego obowiązuje do czwartku (17 marca) do godz. 8. Skutkuje to wstrzymaniem przyjęć pacjentów w trybie nagłym i planowym do w/w oddziały.

W związku z wystąpieniem ogniska zakażenia wirusem SARS-CoV-2 zamknięty będzie także Oddział Chorób Wewnętrznych i Geriatrii (PRAWE skrzydło) do 21 marca do godz.13 oraz Oddział Rehabilitacji Neurologicznej do 21 marca do godz. 8.

Najbliższe placówki udzielające świadczeń w w/w zakresie: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie,

Nowy Szpital w Olkuszu oraz Szpital Powiatowy w Oświęcimiu.