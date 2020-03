Chrzanów. Kolejne osoby zakończyły kwarantannę. Obecnie przechodzi ją jeszcze 334 osób

Z 361 do 334 spadła w w ciągu doby liczba mieszkańców powiatu chrzanowskiego przebywająca kwarantannie domowej i instytucjonalnej. Przypomnijmy, że do tej pory z naszym powiecie zdiagnozowano jedną osobę zarażoną koronawirusem. To młody mężczyzna.

Najwięcej osób znajduje się na kwarantannie w gminie Chrzanów - 116, w Trzebini jest to - 93, w Libiążu 57, w Alwerni 46, w a Babicach 22. Część osób niebawem zakończy 14 dniową kwarantannę. Najnowsze informacje dot. koronawirusa Wideo