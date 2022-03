Chrzanów. Lodowisko zakończyło swoją działalność. Odwiedziło je 50 tys. osób

Lodowisko w poniedziałek (21 marca) zakończyło swoją działalność w tym sezonie. Lodowisko poza sezonem zimowym będzie wykorzystywane jako wielofunkcyjne boisko z bezpieczną nawierzchnią. Będzie tam można grać w tenisa, koszykówkę lub piłkę ręczną.

W skład kompleksu wejdzie też boisko do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy o wymiarach 40 na 20 metrów oraz pełnowymiarowe boisko do koszykówki na bezpiecznej nawierzchni. Drugi etap inwestycji ma zakończyć się do czerwca tego roku.

Realizacją inwestycji zajmie się firma Krisbud z Trzebini, która złożyła najkorzystniejszą ofertę. Kosztować ona będzie niespełna 3 mln zł. Po połowie środki na ten cel wyłożą powiat chrzanowski, który jest inicjatorem i prowadzącym inwestycję i gmina Chrzanów. Powiat stara się także o dofinansowanie tej inwestycji ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Programu Sportowa Polska.