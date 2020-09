Chrzanów. Ludzie nie godzą się na wyższe stawki za odpady. Firmy podrzucają śmieci i nie ponoszą odpowiedzialności za opakowania

Ponad 1500 osób podpisało się pod petycję sprzeciwiającą się wzrostowi stawek za odpady. Przedstawiciele niezadowolonych mieszkańców w poniedziałek spotkali się z kierownictwem Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" oraz burmistrzami. Dyskusja była bardzo żywa.

- To kolejna w tym roku podwyżka opłat za wywóz śmieci. Potrzebny jest długoterminowy plan rozwiązania problemu odpadów, ich składowania i utylizacji - mówi Piotr Klamann, autor petycji.

Arkadiusz Pypłacz, przewodniczący ZMGK, podkreśla że niezbędne są rozwiązania systemowe. Związek wystosował już w tej sprawie apel do Ministerstwa Klimatu. Jednym z jego punktów jest powrót do systemu firm, urzędów i innych nieruchomości niezamieszkałych. Zostały one w tym roku z niego wyłączone. Produkowały one aż 28 proc. odpadów, jednak po zmianach ilość ich spadła zaledwie o 11 proc.