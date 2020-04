Chrzanów nie wymarł. Ludzie wracają na ulice. Zakazy nie odstraszają ich [ZDJĘCIA]

W piątek po godz. 9 na ulicach Chrzanowa można było spotkać dziesiątki osób, wśród nich dominowali seniorzy. Najbardziej oblegane były masarnie. Najdłuższa kolejka ustawiła się do Zalewskiego na ul. Krakowskiej. Chrzanowianie widać cenią sobie wyroby tradycyjne. Wiele osób postanowiło również załatwić sprawunki w bankach.

Najpierw szał zakupów, później zamknięcie w domach i pustki na ulicach, a teraz powolne opuszczanie ich. Gdyby ktoś nie śledził medialnych doniesień mógłby pomyśleć, że życie wraca do normalności. Znowu osiedlowe parkingi w południe są luźne, wiele osób wróciło do pracy i znalazło sposób na zapewnienie opieki nad dziećmi.

Wydawać by się mogło, że w dobie pandemii koronawirusa większość sklepów jest zamknięta i nie ma po co iść do centrum. Tak jednak nie jest. Czynne są sklepy ze sprzętem agd i rtv. Część butików jest zamknięta, jednak kilka nadal działa. Otwarte są także sklepy z butami czy tanimi rzeczami z Chin.