Chrzanów. Nowe ogniska koronawirusa w szpitalu. Zamknięto trzy oddziały z powodu wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii został zamknięty do 6 grudnia do godz. 13. Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym zamknięty będzie do 3 grudnia do godz. 13:00. Z kolei Oddział Rehabilitacji Neurologicznej do grudnia do do godz. 13:00.

Zamknięcie oddziału skutkuje wstrzymaniem przyjęć pacjentów w trybie nagłym i planowym.

Najbliższe placówki udzielające świadczeń w w/w zakresie: Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, Nowy Szpital w Olkuszu oraz Szpital Powiatowy w Oświęcimiu.

Stale rośnie liczba pacjentów z COVID-19 wymagających hospitalizacji w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie. W związku z tym 17 listopada został uruchomiony już czwarty pododdział covidowy. Na oddziale urologii udostępnionych zostało w tym celu 25 łóżek, dzięki czemu szpital obecnie dysponuje już 115 łóżkami dla zakażonych. Przypomnijmy, że 35 znajduje się na pulmonologii, 30 na kardiologii oraz 25 na chirurgii. Ponadto trzy łóżka dla najciężej chorych znajdują się na oddziale intensywnej terapii. Zwiększona została także liczba łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia z 5 do 25.