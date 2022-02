Chrzanów. Obchody 79. rocznicy likwidacji chrzanowskiego getta. Uroczystości przy zburzonej Synagodze Wielkiej

Chrzanowskie getto powstało w listopadzie 1941 r. Trafili do niego Żydzi z okolicznych miast i miasteczek. Getto obejmowało ulic: Kadłubka, Krzyskiej, Garncarskiej, część Krakowskiej, Luszowickiej, Balińskiej i Berka Joselewicza. Likwidacja getta nastąpiła 18.02.1943 r. Wówczas odbyła zbiórka wszystkich Żydów mieszkających w Chrzanowie i przeniesionych do getta. Selekcję przeprowadzili oficerowie sosnowieckiego gestapo. Jedna grupa trafiła do obozu zgłady KL Auschwitz, a drugą do obozów pracy przymusowej.

W sobotę (19 lutego) o godz. 17 odbędzie się wykład dr Marka Tuszewickiego pt. „Wierzba w kulturze żydowskiej i na pograniczu kultur”. Wykład w ramach projektu „Wierzba Estery”, MOKSiR Auditorium, ul. Broniewskiego 4.

W niedzielę (20 lutego) w godz. 14-16 – prowadzone będzie zbieranie indywidualnych historii do projektu „Wierzba Estery”, budynek główny Muzeum, ul. Mickiewicza 13.