Chrzanów. Obowiązkowe szczepienia dla pracowników szpitala. Jak będzie to wyglądać?

Obowiązkowe szczepienia to temat budzący wiele emocji i niejasności prawnych, dlatego do opracowania zarządzenia zaangażowani zostali dwaj prawnicy. Zarządzenie powinno być gotowe we wtorek (22 lutego br.), wówczas poznamy szczegóły dotyczące egzekwowania obowiązku szczepień.

W Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie liczba zaszczepionych lekarzy i pielęgniarek nie odbiega od krajowych standardów. Szacuje się, że zaszczepionych zostało tam ok. 85 proc. pielęgniarek i 93-95 proc. lekarzy. Obecnie nikt nie zbiera tam szczegółowych danych dotyczących wyszczepień personelu, gdyż nie było to wymagane. Pracownicy placówki szczepili się nie tylko w szpitalu, ale także w innych punktach.