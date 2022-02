Chrzanów. Ognisko koronawirusa w szpitalu. Zamknięte trzy oddziały

Czasowe zamknięcie Oddziału Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym nastąpiło do dnia 28.02.2022r. do godz. 13:00. Z kolei Oddziału Chorób Płuc z Pododdziałem Onkologii Klinicznej/Chemioterapii do dnia 28.02.2022r. do godz. 16.00. Skutkuje to wstrzymaniem przyjęć pacjentów w trybie nagłym i planowym do w/w oddziały.

Obecnie zamknięty pozostaje także Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej. Tam nastąpiło przedłużenie zamknięcie w/w oddziału do dnia 22.02.2022r. do godz. 13:00.

Najbliższe placówki udzielające świadczeń w w/w zakresie: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie,

Nowy Szpital w Olkuszu oraz Szpital Powiatowy w Oświęcimiu.