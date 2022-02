Chrzanów. Ognisko koronawirusa w szpitalu. Zamknięto oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

Czasowe zamknięcie Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej nastąpiło do dnia 21.02.2022r. do godz. 13:00. Skutkuje to wstrzymaniem przyjęć pacjentów w trybie nagłym i planowym do w/w oddziału.

Najbliższe placówki udzielające świadczeń w w/w zakresie: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie,

Nowy Szpital w Olkuszu oraz Szpital Powiatowy w Oświęcimiu.