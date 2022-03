Chrzanów. Osoby przyjmujące uchodźców z Ukrainy muszą zapłacić za odpady

Chrzanów. Osoby, które przyjmują uchodźców z Ukrainy muszą zapłacić za odpady

Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie informuje o obowiązku zakresie postępowania z powstałymi tam odpadami komunalnymi. Konieczne jest wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w dobrym stanie sanitarnym, porządkowymi technicznym.

Wszystkie odpady komunalne powstałe na terenie nieruchomości niezamieszkałych winny być tam przekazane do zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niedopuszczalnym jest zabieranie odpadów z miejsca wytworzenia na terenie nieruchomości niezamieszkałych i wrzucanie do pojemników/worków przeznaczonych do odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych lub ich przewożenie do PSZOK.

Dodatkowych informacji udziela Dział Rozwoju i Usług Dodatkowych pod numerem telefonu: (32) 62 32 908 wew. 34.