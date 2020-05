Czwarta edycja programu „Eko-zdrowe warzywa ogrodowe” zrealizowana zostanie online. W minionych latach odbywała się ona na deptaku w Chrzanowie, gdzie można było nauczyć się kompostowania oraz uprawiania owoców, warzyw i ziół.

Podziel się ogrodniczą pasją

- W tym roku przygotowaliśmy prawdziwą gratkę dla ogrodników i pasjonatów upraw balkonowych. Chcemy zobaczyć jak dbacie o swoje ogrody i jak wyglądają Wasze wiosenne prace, niezależnie czy mowa o sadzeniu truskawek w skrzynkach balkonowych czy pikowaniu sałaty w ogródku - informuje Magdalena Sułek-Domańska, dyrektor komunikacji w ENERIS i właścicielka ogrodu warzywnego.

Qlturalny warzywniak

- Tegoroczny Qlturalny warzywniak przygotowaliśmy w inny sposób, bo okoliczności też są nietypowe. Zasialiśmy nasiona i posadziliśmy sadzonki przekazane nam przez naszych partnerów i będziemy obserwować jak pięknieją nasze zielone kręgi. Efekty uwiecznimy na zdjęciach i będziemy się dzielić nimi z mieszkańcami Chrzanowa i okolic. Miejmy nadzieję, że niedługo będziemy mogli zaprosić Państwa na nasz deptak - podsumowała Marta Artymiak, Kierownik Działu Animacji z MOKSiR w Chrzanowie.

Wyprodukuj własny kompost

Tegoroczna, czwarta już edycja programu „Eko-zdrowe warzywa ogrodowe” będzie miała inny wymiar, przenosi się do internetu. Ogłoszony został konkurs „Pochwal się swoim ogródkiem”.Konkurs „Pochwal się swoim ogródkiem” odbywa się na profilu ENERIS na Facebooku. Wystarczy pod postem zamieścić zdjęcie swojego ogrodu, balkonu, tarasu czy grządek na działce i pokazać swoją fascynację ogrodnictwem i kompostowaniem. Autorzy trzech zdjęć z największą liczbą polubień (ikony: Lubię to! i Super) otrzymają miano „Ogrodnik z pasją” i nagrody w postaci zestawów ogrodniczych. Zwycięskie zdjęcia ogródków będzie można też oglądać na chrzanowskim deptaku w specjalnej galerii fotograficznej.Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie razem z ENERIS przygotował też konkurs plastyczny pt. „Wiosna w oknie”. Jest on przeznaczony dla dzieci i młodzieży z gminy Chrzanów, którzy swoje prace mogą zgłaszać do 11 maja. Szczegółowe informacje i regulamin konkursu znajdują się na stronie MOKSiR.Chrzanowski deptak w tym roku nie zgromadził tłumów, ale pracownicy Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji odnowili zielone kręgi. Nasiona dostarczyła firma PlantiCo, a sadzonki truskawek baliński Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Akcja wysiewu i sadzenia warzyw, kwiatów i ziół odbyła się 6 maja na placu przed budynkiem MOKSiR, ale organizatorzy Qlturalnego warzywniaka mają nadzieję, że spotkanie w większej grupie będzie możliwe po wakacjach.„Eko-zdrowe warzywa ogrodowe” to program, który od czterech lat zachęca przede wszystkim do używania odpadów bio z własnego gospodarstwa domowego do produkcji kompostu oraz wykorzystywania go pod uprawy warzyw, ziół i owoców. Nie inaczej jest i tym razem, mimo, że czwarta edycja programu odbywa się w trybie online, ogródki czy balkonowe uprawy potrzebują odpowiednich warunków do wzrostu i rozwoju.- W tym roku także zachęcamy do samodzielnego uprawiania owoców, warzyw i ziół, najlepiej na bazie własnego kompostu. Resztki jedzenia, jeśli nie nadają się już do spożycia, czy skoszona trawa i gałęzie to idealne składniki kompostu, który potem można wykorzystać w ogródku, także tym balkonowym. Samodzielnie wyprodukowany nawóz bez wątpienia pozwoli kwiatom, ziołom, warzywom pięknie się rozwijać. Warto też zbudować w ogrodzie, czy na działce własny kompostownik, co wcale nie jest takie trudne, wystarczy kilka desek, stare palety lub siatka i 4 grubsze paliki - przekonuje Michał Bogacki, szef Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Balinie.Wskazówki jak założyć kompostownik znajdują się stronie programu Eko-zdrowe warzywa ogrodowe.Program „Eko-zdrowe warzywa ogrodowe” został stworzony w 2017 roku przez firmę ENERIS, pod której marką działa Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Balinie oraz Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie, a partnerem jest firma PlantiCo, polski producent nasion.