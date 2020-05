Chrzanów. Policjanci pomogli przetransportować półroczną dziewczynkę do szpitala

Do zdarzenia doszło w ub. piątek ok. godz. 23. Na numer alarmowy 112 dodzwonił się roztrzęsiony mieszkaniec Balina gm. Chrzanów, który zaalarmował o kłopotach zdrowotnych jego 6-miesięcznej córki. Mężczyzna poprosił o pilotaż do szpitala, ponieważ dziecko zanosiło się płaczem i siniało.

Dyspozytor przełączył ojca dziecka bezpośrednio na linię oficera dyżurnego chrzanowskiej Policji, który bezzwłocznie polecił patrolowi w składzie post. Przemysław Kurzak i post. Sylwia Mrzygłód udać się pod wskazany adres do Balina.

- Patrol Policji przy użyciu sygnałów przeprowadził pilotaż do szpitala w Chrzanowie, gdzie małoletnia została przyjęta na oddział i otrzymała fachową pomoc medyczną - informuje mł. asp. Iwona Szelichiewicz, rzecznik prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Chrzanowie.