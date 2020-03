Obecnie wykonywane są tam ostatnie prace wykończeniowe. Przejście zostało doświetlone oraz wyposażone w monitoring. Nie cieszyło się one dobrą sławą, wielokrotnie w przeszłości dochodziło tam do rozbojów oraz dewastacji przejścia.

Nowością jest również urządzenie do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach. Do tej pory do ich dyspozycji był bardzo stromy podjazd. Samodzielne podjechanie pod niego wymagało kaskaderskich umiejętności.

