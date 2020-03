Chrzanów. Pożar na os. Młodości. Zapaliła się szafka na balkonie [ZDJĘCIA]

Pogoda na czwartek, 26 marca. Nadchodzi ocieplenie

Na czwartek synoptycy prognozują pogodna aurę. Będzie bez opadów. Najcieplej na zachodzie, do 11 st. C, najchłodniej natomiast na północy, ok. 7 st. C. W Małopolsce najchłodniej w południowych krańcach województwa, od 7 do 9 stopni, najcieplej w okolicach Chrzanowa i Krakowa, ok....