Chrzanów. Poznaj swojego dzielnicowego [Rewiry, telefony]

Z drugiej strony być może nie każdy mieszkaniec zna swojego dzielnicowego, więc dajemy mu możliwość sprawdzenia, kto to. Być może mijamy go codziennie na ulicy, nie wiedząc kim jest, a tymczasem jest to człowiek, do którego możemy bezpośrednio zwrócić się po pomoc w różnych życiowych sytuacjach.