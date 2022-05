Chrzanów. Przed nami XIX Tydzień Bibliotek 2022. Wystawy, wernisaż, konkurs i wiele innych atrakcji

Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie zaprasza na XIX Tydzień Bibliotek 2022

Podczas tegorocznej edycji chrzanowska biblioteka przygotowała jak zawsze bogaty i różnorodny program: wystawy, wernisaż, konkurs, akcje promocyjne, spotkania autorskie, filmy online, artykuły, recenzje i felietony, zabawy literackie, warsztaty, spotkania tematyczne i prezentacje.

Tegoroczne hasło ogólnopolskiej kampanii czytelniczej brzmi: BIBLIOTEKA – ŚWIAT W JEDNYM MIEJSCU – odnosi się do biblioteki jako mikro i makrokosmosu jednocześnie. Z jednej strony książnica to swoista oaza w mieście, mały jego fragment, zaledwie punkt, z drugiej strony – drzwi do Universum.

XIX Tydzień Bibliotek 2022 - Program

1 - 31.05 MIĘDZY KSIĄŻKĄ, A OGRODEM – FOTOGRAFIE MAGDY WASICZEK / wystawa / FILIA OS. POŁUDNIE ul. Pęckowskiego 3

1 - 31.05 WYSTAWA MALARSTWA OLEJNEGO MIROSŁAWY PARKOSZ / wystawa/ FILIA W PŁAZIE / ul. Pocztowa 2

13.05-20.06 CZYTANY OBRAZ - MALARSTWO ROBERTA BAREI / wystawa / DZIAŁ PROMOCJI / Biblioteka, ul. Broniewskiego 10C

15.05 -30.06 ŚWIAT OCZAMI ARTYSTY- PEJZAŻE RYSZARDA GŁOWACZA / wystawa / FILIA LUSZOWICE / ul. Przybyszewskiego 6

7.05 155. ROCZNICA URODZIN WŁADYSŁAWA REYMONTA / akcja promocyjna / DZIAŁ PROMOCJI / ONLINE /Biblioteka, ul. Broniewskiego 10C

7.05 (10.00-13.00) SWAP Z RÓŻNYCH STRON ŚWIATA – czyli moda z rożnych stron świata na kiermaszu ubrań używanych / akcja społeczna / FILIA W BALINIE ul. Jaworznicka 45

7.05 (10.30-11.30) STREFA MŁODEGO NAUKOWCA: WYŚCIGI ŚLIMAKÓW: Zajęcia dla dzieci 3-5 lat / obowiązują zapisy / ODDZIAŁ DLA DZIECI / Biblioteka, ul. Broniewskiego 10C

8.05 CZY WIESZ JAK KORZYSTAĆ Z KATALOGU BIBLIOTEKI? / film / ONLINE/ DZIAŁ INFORMACJI REGIONALNEJ / Biblioteka, ul. Broniewskiego 10C

8 - 31.05 WIERSZEM DO MNIE MÓW / konkurs literacki / FILIA W PŁAZIE , ul. Pocztowa 2

8-16.05 ZAGADKOWO - z cyklu filmów promujących czytelnictwo / ONLINE / FILIA W PŁAZIE / ul. Pocztowa 2

8-16.05 BAŚNIE, BAJKI, BAJECZKI Z PŁAZIAŃSKIEJ PÓŁECZKI – z cyklu filmów promujących czytelnictwo / ONLINE / FILIA W PŁAZIE / ul. Pocztowa 2

9.05 TWÓRZ Z BIBLIOTEKĄ CYFROWE ARCHIWUM ZIEMI CHRZANOWSKIEJ / film / ONLINE/ DZIAŁ INFORMACJI REGIONALNEJ / Biblioteka, ul. Broniewskiego 10C

9.05-13.05 WIOSENNY KIERMASZ KSIĄŻKI DZIECIĘCEJ / kiermasz za symboliczną „złotówkę” / FILIA OS. POŁUDNIE / ul. Pęckowskiego 3

9.05 (12:00 - 20:00) BIBLIOTEKA -ŚWIAT W JEDNYM MIEJSCU - KOSZ ROZMAITOŚCI DLA CZYTELNIKÓW / akcja promocyjna / WYPOŻYCZALNIA / Biblioteka, ul. Broniewskiego 10C

9.05 - 14.05 BIBLIOTEKA -ŚWIAT W JEDNYM MIEJSCU - INSTALACJA LITERACKA / WYPOŻYCZALNIA / Biblioteka, ul. Broniewskiego 10C

9.05 (10.00) PODRÓŻ ZWANA BIBLIOTEKĄ, CZYLI ŚWIAT W JEDNYM MIEJSCU / felieton / DZIAŁ PROMOCJI / ONLINE / Biblioteka, ul. Broniewskiego 10C

9.05 (16.00) KLUB MAŁYCH ODKRYWCÓW: SPOTKANIE Z TAJEMNICZYMI SKAŁAMI / zajęcia dla dzieci / FILIA W POGORZYCACH /ul. Szymanowskiego 47 A/7

9.05 - 31.08.2022 PALCEM PO MAPIE / konkurs literacki dla uczniów klas IV - VI szkół podstawowych z terenu gminy i powiatu chrzanowskiego / w ramach projektu „Białe

kruki”. Dofinansowano ze środków MKiDN pochodzących z Funduszu Promocji Kultury / ODDZIAŁ DLA DZIECI / Biblioteka , ul. Broniewskiego 10C

10.05 (17.00-20.00) DKF – DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY : POTĘGA MANIPULACJI / projekcja i dyskusja / DZIAŁ CZYTELŃ I MULTIMEDIÓW, Biblioteka, ul. Broniewskiego 10C"

11.05 BIBLIOTECZNE ZGADUJ ZGADULA / warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci / FILIA W PŁAZIE , ul. Pocztowa 2

11.05 (17.00-18.30) LWÓW W HISTORII I KULTURZE POLSKIEJ - ZBIEGNIEW DURCZOK / spotkanie z autorem popularyzującym matematykę i jej historię. Promocja książki:

Lwów w historii i kulturze polskiej / DZIAŁ INFORMACJI REGIONALNEJ / Biblioteka, ul. Broniewskiego 10C

11.05 Z BIBLIOTECZNEJ PÓŁ(ECZ)KI, CZYLI BIBLIOTEKARZ POLECA: ROALD DAHL, MATYLDA / książkowe recenzje dla dzieci i rodziców/ ODDZIAŁ DLA DZIECI / ONLINE /

Biblioteka, ul. Broniewskiego 10C

11.05 (15.00-16.00) SENIOR SIĘ NIE NUDZI - WSPOMNIEŃ CZAR / warsztaty artystyczne / FILIA OS. POŁUDNIE / ul. Pęckowskiego 3

12.05 (17.30-19.00) GROZA, KRYMINAŁ, POPKULTURA I... JAZZ / spotkanie autorskie z ROBERTEM ZIĘBIŃSKIM (pisarzem i dziennikarzem (min. Tygodnik Powszechny, Gazeta

Wyborcza, Rzeczpospolita, Przekrój, Newsweek), pomysłodawcą portalu kulturalnego dzikabanda.pl, redaktorem naczelnym polskiej edycji "Playboya"(2017-

2019), współprowadzącym audycję „Gra wstępna” w Antyradiu., znawcą twórczości Stephena Kinga / DZIAŁ PROMOCJI / Biblioteka, ul. Broniewskiego 10C

13.05 (15.00-16.30) DKK - DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI dla dzieci / dyskusja o książce: I. Chmielewska, Pamiętnik Blumki (oraz o innych książkach autorki) / ODDZIAŁ DLA DZIECI /

Biblioteka, ul. Broniewskiego 10C

13.05 (17.00-18.30) CZYTANY OBRAZ - MALARSTWO ROBERTA BAREI / wernisaż wystawy i rozstrzygnięcie konkursu CZYTANY OBRAZ - MALARSTWO ROBERTA BAREI /

w programie: zwiedzanie wystawy, czytanie nagrodzonych prac, muzyczne upominki. Oprawa muzyczna – Maryla Kramarczyk, Halina Pstrucha /DZIAŁ

PROMOCJI / Biblioteka, ul. Broniewskiego 10C

13-14.05 (9:00 - 13:00) BIBLIOTEKA OD KUCHNI- zajęcia w ramach Dnia Otwartego / DZIAŁ INFORMACJI REGIONALNEJ / Biblioteka, ul. Broniewskiego 10C

14.05 (10.30-11.30) RobotykaFun - ZAJĘCIA Z ROBOTYKI/ zajęcia dla dzieci 5-8 lat. / prowadzenie: Akademia Robotyki w Chrzanowie / obowiązują zapisy / dofinansowano ze

środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury / ODDZIAŁ DLA DZIECI / Biblioteka , ul. Broniewskiego 10C

14.05 (10.00-13.00) PIŁKA RĘCZNA KOBIET – spotkanie pasjonatów piłki ręcznej regionie / DZIAŁ INFORMACJI REGIONALNEJ / Biblioteka, ul. Broniewskiego 10C