Chrzanów. Remigiusz Lichota z PTT wyróżniony za wkład w rozwój i promocję turystyki

14. Małopolskie Obchody Międzynarodowego Dnia Przewodnika były okazją do spotkania samorządowców z przewodnikami. Spotkanie, które już na stałe wpisało się w kalendarz małopolskich imprez było okazją do promocji ruchu przewodnickiego, a także do zwrócenia uwagi na wyjątkową rolę przewodników turystycznych w kreowaniu wizerunku miasta i województwa. Ponadto, podczas wydarzenia zostały wręczone Dyplomy Marszałka Województwa Małopolskiego za wkład w rozwój i promocję turystyki w Małopolsce.