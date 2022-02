Chrzanów. Spadły ceny paliw na stacjach benzynowych. Sprawdź, gdzie zatankujesz jest najtaniej. Różnice są duże Sławomir Bromboszcz

Od 1 lutego br. obniżona została stawka VAT m.in. na paliwa. Wielu kierowców czekało z zatankowaniem paliwa do wtorku, by zaoszczędzić. Ceny za litr zwykłej "95" spadła nawet do 5,16 zł. Różnice pomiędzy poszczególnymi stacjami w Chrzanowie są jednak spore. Sprawdźcie, gdzie zatankujecie taniej.