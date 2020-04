Chrzanów. Strażacy nie mają chwili wytchnienia z powodu podpalanych traw i nieużytków [ZDJĘCIA]

Do jednego z groźniejszych pożarów we wtorek 21 kwietnia w okolicach Rezerwatu Ostra Góra w Psarach. Ogień objął teren o powierzchni ok. 40 arów. . W trakcie prowadzonych działań samolot gaśniczy wykonał dwa zrzuty wody na pożar.

