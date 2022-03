Chrzanów. Transport darów dla obywateli Ukrainy z miasta partnerskiego Harnes we Francji [ZDJĘCIA] Sławomir Bromboszcz

Transport darów dla obywateli Ukrainy dotarł do Chrzanowa z miasta partnerskiego Harnes we Francji. Zebrane przez Francuzów rzeczy zostaną przekazane uchodźcom przybywającym z Ukrainy do Chrzanowa.