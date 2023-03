Chrzanów. Wiosna w pełni. Pierwsze krokusy pojawiły się w parku w Kościelcu. Zobacz ZDJĘCIA Sławomir Bromboszcz

Pierwsze krokusy wraz z początkiem wiosny pojawiły się w parku w Kościelcu w Chrzanowie. Wystarczyło kilka cieplejszych dni, by kwiaty zakwitły. Wiele osób przychodzi tu po to, by robić sobie zdjęcie na tle kwiatów. To namiastka tego, co niebawem będzie można podziwiać na polanach w Tatrach i Beskidach.