Chrzanów. Wodociągi szyją własne maseczki ochronne dla pracowników

- Sami szyjemy obecnie maseczki ochronne dla pracowników - informuje prezes Wodociągów Chrzanowskich Tadeusz Arkit.

Wcześniej przedsiębiorstwo zabezpieczyło się zakupem partii maseczek maseczki jednorazowe i wielokrotnego użytku i maseczek wielokrotnego użytku, a także rękawiczek nitrylowych i lateksowych oraz płynów do dezynfekcji dłoni i do dezynfekcji powierzchni. Spółka posiada również zestaw kombinezonów i przyłbic ochronnych, które w razie potrzeby mogą być użyte do eskortowania osoby potencjalnie zakażonej wirusem SARS-CoV-2 do pomieszczenia kwarantanny.

- Już od połowy marca br. obowiązują w Wodociągach Chrzanowskich specjalne procedury bezpieczeństwa - mówi Tadeusz Arkit.

Obejmują one m.in. ograniczenie liczby punktów wejścia i wjazdu na teren obiektów do niezbędnego minimum, wyznaczenia stanowisk do dezynfekcji dłoni, jak również wykonywanie obowiązkowego pomiaru temperatury ciała termometrem bezdotykowym przy wejściu na wszystkie obiekty. Wdrożone zostały ponadto procedury postępowania na wypadek stwierdzenia u pracownika lub osoby przebywającej na terenie obiektu objawów pozwalających podejrzewać zarażenie wirusem SARS-CoV-2, a w każdym naszym obiekcie wyznaczono pomieszczenia kwarantanny, w których będzie można umieścić pracownika, u którego podczas przebywania na terenie obiektu wystąpiły objawy pozwalające podejrzewać zarażenie wirusem SARS-CoV-2 lub występowanie u niego choroby COVID-19.