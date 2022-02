Chrzanów. Zamknięty kolejny oddział w szpitalu z powodu koronawirusa

Chrzanów. Z powodu koronawirusa zamknięto trzy oddziały w szpitalu

W związku z wystąpieniem przypadku zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w Oddziale Psychiatrycznym nastąpiło jego zamknięcie do 7 lutego do godz.13. Skutkuje to wstrzymaniem przyjęć pacjentów.

Zamknięta są także jeszcze trzy inne oddziały w chrzanowskim szpitalu. Oddział Neurologiczny zamknięto do 2 lutego do godz. 13. Oddział Rehabilitacji Neurologicznej nieczynny będzie do 3 lutego do godz. 13. Zamknięty został także Oddział Chorób Wewnętrznych i Geriatrii. Wstrzymane przyjęcia zostały tam do 3 lutego do godz. 13

Najbliższe placówki udzielające świadczeń w w/w zakresie: Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, Nowy Szpital w Olkuszu oraz Szpital Powiatowy w Oświęcimiu.