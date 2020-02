Chrzanów. Zamknięty supermarket Piotr i Paweł. Reserved, House oraz Cropp wracają do Centrum Handlowego MAX

Do 2017 roku wspomniane firmy odzieżowe funkcjonowały w Centrum Handlowego MAX na dużo mniejszych powierzchniach. W niedalekiej przyszłości powrócą do galerii w zupełnie nowej odsłonie. W efekcie klienci znajdą odzież znanych i lubianych brandów, oferujących najnowsze modowe propozycje zarówno dla kobiet, mężczyzn jak i dzieci.

- LPP to nie tylko lider rynku odzieżowego w Polsce, ale też niezwykle profesjonalny partner biznesowy, który wybiera najlepsze lokalizacje w miastach

- podkreśla Kazimierz Stec, prezes zarządu spółki Stec, będącej inwestorem galerii. - Tym bardziej cieszy nas zaufanie wyrażone powrotem do CH MAX i to do lokali o znacznie większej powierzchni, zaaranżowanych według najnowszych konceptów firmy. Klientom odwiedzającym Centrum Handlowe MAX umożliwi to komfortowe zakupy w bardziej funkcjonalnych i nowoczesnych sklepach - dodaje.

Największa powierzchnia przypadnie marce Reserved (1880 m kw.), łączącej w sobie piękno klasycznych wzorów z oryginalnymi, najświeższymi propozycjami na dany sezon. Mniejsze lokale zajęte zostaną przez House (835 m kw.) oraz Cropp (772 m kw.), których oferta skierowana jest przede wszystkim do młodszych odbiorców.