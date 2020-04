Chrzanów. Zapasy jedzenia powędrowały na śmietnik. Mieszkańcy ruszyli z remontami

Powodów może być kilka: epidemia koronawirusa, która większość z nas zamknęła w domach lub zmusiła do powrotów osoby na co dzień mieszkające w innych miastach lub za granicą, a także zakupy robione na zapas. Więcej czasu spędzonego w domu to również doskonała okazja do remontu.

- Apelujemy o zachowanie umiaru na zakupach, robienie listy potrzebnych rzeczy i trzymanie się jej. Produktów nie zabraknie, sklepy pracują i nic nie wskazuje na to, żeby miały zostać zamknięte. Bądźmy rozważni zwłaszcza kupując rzeczy, które szybko się psują. Pewnie nigdy o tym nie myślimy, ale przecież wyrzucając jedzenie do kosza, tak naprawdę wyrzucamy tam własne pieniądze - apeluje Piotr Jaskólski, przewodniczący zarządu ZMGK.

Przejdź do galerii i zapoznaj się z radami ZMGK