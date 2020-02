Chrzanów. Zasłużony strażak Stanisław Januszkiewicz przeszedł na emeryturę

Wielkie i ogólnopolskie święto tańca w Kętach [ZDJĘCIA]

Ostatni karnawałowy weekend należał do tancerzy, a to za sprawą VII Beskidzkiego Festiwalu Tańca 2020 pod patronatem burmistrza gminy Kęty. Tym razem do Kęt zjechało ponad tysiąc tancerzy z kilkudziesięciu miast w Polsce.