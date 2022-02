Chrzanów. Zima się nie skończyła, a drogi już zaczęły się sypać. Ulice Szpitalna i Podwale pełne dziur [ZDJĘCIA] Sławomir Bromboszcz

W ostatnich tygodniach mieliśmy do czynienia z bardzo zmienną pogodą. Drogowcy i sprzyjająca aura sprawiły, że śnieg i lód zniknęły już z dróg i chodników. Pomimo tego, że daleko jeszcze do zakończenia zimy, to już wiele dróg mocno ucierpiało na skutek niekorzystnej pogody. Przykładami mogą tu być ulice Podwale, Szpitala czy 29 Listopada w Chrzanowie. Zobaczcie jak wyglądają.