Chrzanowski ZUS zaprasza na szkolenie on-line - Polski Ład

Podczas szkolenia specjalista ZUS opowie m.in. o:

realizacji obowiązków związanych z wyliczaniem składki zdrowotnej,

ustalaniu wielokrotności składki w przypadku prowadzenia kilku rodzajów pozarolniczej działalności,

zmianach w dokumentach rozliczeniowych ZUS DRA i ZUS RCA,

zmianach w zakresie opłacania i rozliczania składek,

zmianach w zakresie podlegania ubezpieczeniom, w tym dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu.

Aby wziąć udział w szkoleniu, należy do 21 stycznia przesłać zgłoszenie na adres e-mail [email protected] . W zgłoszeniu trzeba podać: tytuł szkolenia, imię i nazwisko uczestnika/uczestników, adres e-mail, nazwę firmy (opcjonalnie), numer telefonu do kontaktu i dołączyć wypełniony załącznik (dostępny pod linkiem niżej).

W dniu szkolenia na wskazany adres e-mailowy ZUS wyśle link do wydarzenia oraz instrukcję dołączenia do Webex Event. Aby dołączyć do spotkania (będzie to możliwe ok. 15 min przed szkoleniem) należy kliknąć przycisk Join meeting (dołącz do spotkania).