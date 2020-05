Ciągle pada. Poziomy rzek na razie w normie, ale i tak wyższe niż jeszcze tydzień temu

Soła w Oświęcimiu również ma poziom normalny - 264 cm (ostrzegawczy to 370 cm a alarmowy 460 cm), Skawa w Wadowicach też normalny - 106 cm (ostrzegawczy - 370 cm, alarmowy - 490 cm), a w Zatorze jest w stanie niskim - 62 cm (ostrzegawczy 240 cm a alarmowy 370 cm). Mimo, to te trzy rzeki dawno nie miały tak "wysokich" poziomów. Przez ostatnie miesiące ich stany były bardzo niskie.

Dzisiaj Wisła w Jawiszowicach jest w stanie "normalnym". Ma 289 cm (ostrzegawczy to 480 cm a alarmowy 630 cm). Od źródeł aż po Bałtyk ma poziomy normalny lub niski a więc daleko, by się niepokoić.

Czy to już koniec suszy? Tak i do nie jest jeszcze koniec deszczy.

W tym roku jest wyjątkowo zimna wiosna. To najzimniejszy maj w tym tysiącleciu. Wg. prognoz deszcze mają padać nie dość, że do końca tego miesiąca to też cały czerwiec. Słońce zza chmur będzie wychodzić rzadko.