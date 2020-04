Dary dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie od fan clubów Wisły Kraków

Po krótkiej mobilizacji w trzech wymienionych fan clubach udało się zakupić produkty za ponad 7 tysięcy złotych !! Dzięki tej kwocie oraz wsparciu sponsorów do szpitala trafiły: 1160 maseczek ochronnych, 870 butelek wody mineralnej (1,5 litra), 288 energetyków, 306 rolek papierowych ręczników, 648 rolek papieru toaletowego, 175 litrów mydła antybakteryjnego, 55 litrów płynu dezynfekującego do rąk, 50 litrów płynu domestos, 101 kostek mydła, 2 opakowania pasty mydlanej, 5,5 litra mleczka CIF, 100 opakowań chusteczek nawilżanych, 15 litrów płynu do mycia podłóg, 90 opakowań chusteczek pakowanych po 100 sztuk, 10 kremów sudocrem, 20 past do zębów, 27 opakowań chusteczek nawilżanych, 10 opakowań maszynek do golenia, 12 kremów ochronnych do rąk, 10 żeli antybakteryjnych pod prysznic, 17 butelek płynu do czyszczenia w sprayu, 27 litrów wybielacza, 12 sztuk pianek do golenia, 133 opakowania herbaty, 26 butelek syropu do wody (0,5 litra każda butelka), 1 opakowanie śmietanki w proszku, 20 kg cukru, 110 sztuk gorących kubków, 108 szt ciastek, 94 szt zupek chińskich, 672 sztuki porcjowanego masła, 1800 szt porcjowanej margaryny, 24,5 kg dżemu niskosłodzonego.