Dni Libiąża połączone z otwarciem Parku Wodnego Libiąż. Majówka na Placu Słonecznym [ZDJĘCIA]

Dni Libiąża połączone z otwarciem Parku Wodnego Libiąż. Majówka na Placu Słonecznym

Park Wodny Libiąż, bo taką nazwę nosić będzie kryta pływalnia, zostanie otwarty w czwartek 28 kwietnia br. Będzie to huczne wydarzenie, bo to największa w historii gminy inwestycja. Przypomnijmy, że jej koszt to ok. 34 mln zł. Obiekt jest już praktycznie gotowy. Trwa uporządkowywanie terenu wokół oraz budowa dróg. Teraz obiekt musi przejść odbiory.

Park Wodny Libiąż to nie tylko kryta pływalnia, ale także strzelnica, klub fitness, ścianka wspinaczkowa oraz tężnia solankowa.

Święto miasta zostanie połączone z otwarciem krytej pływalni. Będzie nieco skromniejsze niż dotychczas, będzie to taka majówka w formie pikniku - mówi Jacek Latko, burmistrz Libiąża.

W programie jest piknik rodzinny na Placu Słonecznym, gdzie atrakcją będą foodtrucki i wesołe miasteczko. Na muzycznej scenie wystąpi Sztywny Pal Azji, legendarny lokalny zespół, który obchodzi jubileusz 35-lecia działalności artystycznej.