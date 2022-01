Doskonała zabawa w klubie Energy2000 w Przytkowicach. Najlepsza dyskoteka w Polsce znów działa [ZDJĘCIA]

Doskonała zabawa w klubie Energy2000 w Przytkowicach. Najlepsza dyskoteka w Polsce znów działa

Do 31 stycznia nie mogą działać dyskoteki, tj. miejsca, gdzie się tańczy. Dozwolone jest prowadzenie pozostałej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej. Obowiązuje limit do 100 osób (do którego nie wlicza się osób zaszczepionych). Jak sobie z tym poradził klub Energy2000?